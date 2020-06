Após fala de Bolsonaro, vereadores tentam invadir hospital e são barrados

Redação AM POST*

Os vereadores Márcio Martins, Reginauro Sousa e Julierme Sena (todos do Pros) foram barrados ao tentarem invadir o hospital de campanha montado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, nessa sexta-feira (12). No entanto, os parlamentares foram barrados e reclamaram.

“Mais uma vez viemos aqui, estamos há meia hora e estão nos impedindo de entrar. Estamos com uma ordem judicial na mão, e ainda assim já estou com quase meia hora aqui”, afirmou Sargento Reginauro.

Na quinta-feira (11) o presidente Jair Bolsonaro pediu que as pessoas entrem em hospitais e façam vídeos dos leitos destinados a pacientes contaminados com Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, para mostrar se há ou não há lotação dessas unidades.

“Seria bom você fazer na ponta da linha. Tem hospital de campanha perto de você, tem hospital público, arranja uma maneira de entrar lá e filmar”, disse o presidente na transmissão semanal que faz em suas redes sociais.

“Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas redes sociais a gente faz um filtro e eu encaminho para a Polícia Federal ou para a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e lá eles veem o que fazer com esses dados”, acrescentou.