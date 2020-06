Após prisão de Queiroz, Flávio diz que mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro

Redação AM POST*

O senador Flávio Bolsonaro usou o Twitter para comentar a prisão de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, ocorrida na manhã de desta quinta-feira (18) em Atibaia, cidade do interior paulista, numa ação conjunta do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e do MP-SP (Ministério Público de São Paulo). O mandado expedido pela Justiça se refere às investigações sobre o esquema conhecido como “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

“Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje”, escreveu o parlamentar. Queiroz foi preso em um imóvel do advogado Frederick Wassef, que representa Flávio e também atua para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“A verdade prevalecerá! Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo! O jogo é bruto!”, completou Flávio.

