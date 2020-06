Após temporada em São Paulo, Amazonino volta a Manaus para articular pré-candidatura a prefeito

Redação AM POST

O ex-governador Amazonino Mendes (Podemos) desembarca em Manaus nesta sexta-feira (26) após temporada em São Paulo para fazer exames de rotina e cuidar de sua saúde durante período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Nos bastidores comenta-se que a volta do cacique da política baré é para começar a costurar parcerias de sua pré-candidatura a Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano. O ex-governador deve cumprir agenda na capital com possíveis concorrentes no pleito para definir um vice em sua chapa.

Amazonino aparece entre os preferidos para ganhar o pleito nas pesquisas eleitorais mas deve enfrentar a popularidade dos também pré-candidatos David Almeida (Avante) e José Ricardo (PT).