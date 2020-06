Redação AM POST*

Em áudios que circulam na internet, atribuídos ao senador Teomário Mota (PROS-RR), ele acusa o jornalista Alex Mendes Braga conhecido por ser um dos donos da página Observatório Manaus, de chantagear e extorquir políticos de Roraima para onde o blogueiro foi apresentar programa de televisão na Rede Cidade, filiada da TV Gazeta, experiencia que não deu certo e o fez retornar para a capital amazonense. Atualmente ele trabalha como apresentador da Tv Diário Record News Manaus.

“Esse indivíduo ai chamado de Alex Mendes apareceu aqui de uma hora para outra, no Estado de Roraima, fazendo programa de televisão. Aí começou ir nos municípios atacando os prefeitos e fazendo chantagem. Fazia matéria e tentava extorquir os prefeitos”, acusou o parlamentar.

Teomário Mota também afirmou que sofreu ataque e teve que acionar judicialmente o apresentador. “Tomou processo, está tomando processo, teve que se retratar e de uma hora para outra resolveu me atacar, sem nenhum motivação. Eu tive que entrar na justiça. Ele está sendo processado, o canal de televisão que ele trabalhava está sendo processado e inclusive o programa dele foi fechado por que ele realmente só trouxe problemas para a televisão. Do jeito que ele veio, voltou, apareceu do nada e sumiu do nada”, disparou o senador.

Em outro áudio o parlamentar também chama Alex Mendes de “drogado”. “Eu já vi, esse cara está em Manaus, um drogado que está trabalhando para esse pessoal ai, Décio, esse pessoal ai”, declarou.

Ouça áudios:



Após sua demissão da Rede Cidade, Alex Mendes publicou vídeos criticando Teomário Mota e afirmou que ele tem fama de ser espancador de mulheres. “Um senador que não é levado a sério. Um senador que é conhecido nos bastidores da política por espancar, agredir mulher. Tem processos do senador Teomário Mota por agressão de mulher”, afirmou o blogueiro que também chamou o parlamentar de “palhaço”que espalha fake news ao seu respeito.

Alex também destaca no vídeo que o senador lhe procurava com medo das matérias que tinha sobre ele.

Veja vídeo:



Envolvimento com caciques do AM

Nos bastidores da política baré o blogueiro é conhecido por apoiar o senador Eduardo Braga (MDB-AM), tanto que a página da qual ele é sócio foi suspensa por 48 horas na eleição suplementar de 2017 pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), em decisão do corregedor eleitoral João Simões, acusado de indícios, como abuso e utilização dos meios de comunicação, em favor da campanha de Braga que concorria ao governo do Amazonas e foi derrotado por Amazonino Mendes.

Em 2018, Alex colaborou na campanha de reeleição do então governador Amazonino Mendes (PDT), mas ele foi derrotado pelo atual governador Wilson Lima (PSC), que virou alvo do blog Observatório Manaus após assumir o comando do executivo estadual.

*Com informações do Portal Baré