Armas, celulares e objetos de fuga são encontrados durante fiscalização em cela de delegacia do AM

Redação AM POST

Nesta terça-feira (23/06), por volta das 8h, policiais civis da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro (distante 630 quilômetros em linha reta da capital), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação do delegado Aldiney Nogueira, titular da unidade policial, em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), e Guarda Municipal do Município, apreenderam armas, celular e objetos de fuga em cela da delegacia do município.

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, são efetuadas revistas surpresas para manter sempre a ordem nas celas. “Na revista de ontem (23/06), encontramos armas brancas, um aparelho celular, uma marreta, uma corda artesanal, conhecida popularmente como ‘tereza’. Vamos iniciar uma investigação, para descobrir como esses objetos entraram na delegacia”, ressaltou Nogueira.

Procedimentos – Após a fiscalização, foi instaurado um inquérito para investigar como os objetos foram conduzidos até o interior da delegacia.