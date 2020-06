Arthur Neto agradece Marina Silva por defesa a ataques de Bolsonaro contra ele

Redação AM POST

A ex-candidata à Presidência da República Marina Silva (Rede) comentou sobre ataques do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) contra o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), durante enfrentamento da pandemia do novo coronavírus na capital. Ela participou neste domingo (7) juntamente com o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) de um debate promovido pela GloboNews e mediado pela jornalista Míriam Leitão, sobre uma frente ampla para proteger a democracia.

“Eu fiquei estarrecida em ver o presidente da República agredindo o Arthur Virgílio porque ele não esconde as imagens de pessoas sendo enterradas em valas. É por isso que eles estão querendo esconder os dados e isso é crime de responsabilidade, eu acho que é a boa oportunidade da gente criar comitê científico, uma comissão mista que vai passar para a sociedade pelo menos as orientações de natureza técnica”, disse Marina.

No debate da GloboNews, os três participantes também criticaram a mudança feita pelo governo federal na divulgação de informações de infectados e mortes pelo coronavírus. No balanço da doença, desde sexta-feira, o Ministério da Saúde mudou a forma de divulgação dos indicadores, deixando de apresentar dados consolidados sobre o tamanho da doença.

Arthur Neto assistiu o programa e usou as redes sociais para agradecer o apoio de Marina além disso ele classificou o debate como oportuno. “Ética e verdade. Manaus está entre as cidades brasileiras mais afetadas pela pandemia da Covid-19 e fizemos o possível para ampliar nossos serviços e manter a ordem social. Agradeço as palavras da querida Marina Silva, um exemplo de pessoa comprometida com a causa ambiental e o bem comum. Foi um debate muito oportuno, no dia em que se comemora a Liberdade de Imprensa, em defesa da democracia e unindo todos os brasileiros que rejeitam o fascismo que Bolsonaro encarna”, disse o prefeito.