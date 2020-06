Arthur Neto grava novo vídeo para Greta Thumberg

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, Arthur Neto, gravou um vídeo na manhã deste domingo (7), em agradecimento a ativista Greta Thunberg, pelo apoio dado ao Amazonas. Ele ressalta o empenho da jovem na busca por apoiadores para amparar o sistema de saúde local.

O vídeo foi filmado em inglês e Arthur agradece as atitudes da ativista em prol a Amazônia.

“A jovem ativista Greta Thunberg gravou mais um vídeo, junto com a sua equipe, pedindo ajuda global para os povos indígenas e para o sistema de saúde de Manaus. Sou muito grato pela atitude que ela teve em nos responder e se engajar na luta para que possamos salvar vidas dos nossos indígenas que estão vulneráveis ao novo coronavírus em comunidades distantes do interior do Amazonas. São jovens que entendem melhor a grave situação do que estamos passando do que alguns governantes que deveriam estar liderando essa crise no Brasil. O vírus ainda está aí e vamos continuar somando formas para vencê-lo”, disse o prefeito.

https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=3558295537541037&id=193453687358589&_rdc=1&_rdr#