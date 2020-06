Arthur Weintraub entra com processo contra Maria do Rosário

O assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Weintraub encaminhou um pedido ao ministro da Justiça, André Mendonça, conta Maria do Rosário. Pelas redes sociais, a deputada federal filiada ao PT questionou a entrada do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub nos Estados Unidos e fez uma série de acusações contra o irmão de Arthur.

– O que Weintraub fez para entrar nos EUA, com apoio de Bolsonaro, tem nome: corrupção, tráfico de influência e falsidade ideológica. Esses caras não cansam de querer se dar bem as custas do Brasil. Vergonha mundial e mais processos neles. Fora, Bolsonaro e seu bando de criminosos.

Em resposta, Arthur disse que Rosário terá que provar suas declarações contra o ex-ministro criminalmente e no cível. Ele garantiu que, ainda esta semana, irá protocolar os processos.

Abraham deixou o cargo no governo para assumir um cargo no Banco Mundial, nos Estados Unidos. Sua exoneração foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União divulgado no último sábado (20).