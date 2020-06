Ataque de hackers afeta linha de produção da fábrica da Moto Honda em Manaus

Redação AM POST

A Moto Honda, sofreu um ataque cibernético na tarde do último domingo (7) e deixou os funcionários impossibilitados de trabalharem. A ação afetou a linha de produção da fábrica da empresa em Manaus.

Segundo nota da Moto Honda, o caso ocorreu em todas as fábricas espalhadas pelo mundo. As causas e motivos do ataque estão em avaliação.

Leia a nota na íntegra:

A Honda informa que no dia 7 de junho, identificou um ataque cibernético que afetou o seu serviço de rede de TI. As causas do incidente ainda estão em avaliação.

Como resultado os sistemas de e-mail, aplicação de negócio e arquivos dos servidores não puderam ser conectados, incluindo o sistema de produção de motocicletas em Manaus. Por esse motivo, a produção produtiva foi interrompida temporariamente, deste o dia 8 de junho.

Os trabalhos de recuperação estão em andamento, e a produção e motocicletas deve retornar em breve. Nesse momento, os impactos estimados nos negócios são mínimos.