Autor de Caneta Azul diz que teve live retirada do YouTube

O autor do hit ‘Caneta Azul’, Manoel Gomes, lamentou e pediu ajuda a população pois sua live beneficente foi retirada do Youtube.

Segundo ele, durante a live várias ‘maldades’ fizeram com ele, inclusive criando páginas falsas em várias plataformas transmitindo sem ele poder fazer nada.

Leia e veja o vídeo na íntegra:

Bom dia meus amigos aqui é Manoel Gomes, cantor do hit caneta azul, primeiramente eu queria agradecer a Deus e a todos que sempre estiverem me apoiando, adultos e crianças, mas agora eu faço mais um apelo as pessoas desse Brasil que possam me ajudar em relação a nossa live beneficente que realizamos no dia 31/05, nós transmitimos através do nosso canal no Youtube (Joab Manoel caneta azul) e no dia da transmissão fizeram muitas maldades comigo, coisas que jamais fiz com alguém, criaram páginas falsas em várias plataformas transmitindo minha live e eu não pude fazer nada.

Para piorar o vídeo da nossa live nunca foi monetizado no nosso canal o que é muito triste, e agora meus amigos eu peço que me ajudem de alguma forma, pois O VÍDEO DA NOSSA LIVE FOI TIRADO DO AR SEM NENHUMA EXPLICAÇÃO, eu não sei quem tirou, por que tirou e não sei como existem pessoas assim.

Eu e meu empresário somos pessoas humildes do interior e do bem e nunca fizemos mal a ninguém, pelo contrário sempre procuramos ajudar dentro da nossa possibilidade abraçando o povo, fazendo vídeos e doações.

Estou muito abalado e muito triste, alguém que tenha contato com YouTube por favor me ajude que Deus irá retribuir vocês.