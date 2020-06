Bandidos morrem em troca de tiros com PMs apÃ³s fazerem motorista de aplicativo refÃ©m em Manaus

Redação AM POST

Uma motorista de aplicativo, de identidade preservada, foi feita refém durante assalto ocorrido na noite desta quinta-feira (4). Após o crime, a vítima foi abandonada com as mãos amarradas no ramal do Brasileirinho, Zona Leste de Manaus e os bandidos foram mortos durante troca de tiros com policiais militares da Força Tática.

De acordo com a vítima, uma moça solicitou a corrida e na hora de embarcar ela estava acompanhada de dois homens, que em seguida anunciaram assalto. Na ação, a motorista foi agredida com um tapa no rosto, teve pés e mãos amarrados além de um pano colocado na cabeça. Os criminosos ainda tentaram força-la a desbloquear o ICloud do seu celular iPhone, mas ela afirmou que não sabia e foi colocada no porta-malas do veículo.

Após chegar no ramal do Brasileirinho, a mulher foi tirada do carro, teve os pés desamarrados e foi abandonada enquanto os meliantes fugiram com o carro. A vítima andou até encontrar um grupo de mototaxistas onde foi desamarrada e acionou a polícia que imediatamente começou as buscas pelo carro.

O veiculo foi identificado por uma viatura e houve troca de tiros. Os dois criminosos foram baleados e levados ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, mas não resistiram e morreram.