Bares de Manaus são autuados por descumprimento de normas para reabertura durante pandemia

Redação AM POST*

Uma operação da Central Integrada de Fiscalização (CIF) inspecionou na noite desta quinta-feira (25/06) bares e restaurantes nas diversas zonas da capital amazonense para verificar se as normas do decreto governamental de retomada gradual das atividades econômicas estão sendo obedecidas pelos estabelecimentos. Quatro bares foram autuados e dois notificados por descumprimento.

Foram fiscalizados bares no conjunto Eldorado, Ponta Negra, Avenida do Turismo e avenida das Torres.

De acordo com o tenente-coronel Frank Eduardo, gestor do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), a CIF retorna hoje, após o recesso durante a pandemia, e a ação é específica para o cumprimento do decreto governamental. “Alguns estabelecimentos foram denunciados que não estão cumprindo com as normas estabelecidas, portanto os órgãos tanto do governo quanto da prefeitura vão realizar as abordagens para dar cumprimento a essas fiscalizações”, informou.

Durante as inspeções, foram encontradas diversas irregularidades nos bares e restaurantes da praça do Caranguejo, no Conjunto Eldorado. Os proprietários foram notificados e, em seguida, tiveram que fechar os estabelecimentos. Uma loja de conveniência na avenida do Turismo também foi notificada por estar funcionando após o horário estipulado por meio de decreto.

Participaram da operação da CIF, a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Visa Manaus, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), Casa Militar da Prefeitura, entre outros órgãos.