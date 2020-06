Blogueira e namorado são executados com 79 tiros enquanto jogavam videogame

Redação AM POST

A digital influencer, Karuel Barbosa de 25 anos, e o namorado Adair Brizola, de 31 anos, foram assassinados com 79 tiros enquanto jogavam videogame na noite dessa quinta-feira (4), em Araricá, no Rio Grande do Sul.

Uma quadrilha formada por quatro homens aramdos pulou o muro do condomínio onde os dois estavam e os surpreendeu com os tiros. Câmeras de segurança do local registraram a ação.

Além de blogueira a jovem trabalhava como modelo e garçonete em um restaurante enquanto seu namorado não tinha profissão. Conforme a polícia ele tem antecedentes criminais por porte de arma de fogo e crime contra o sistema financeiro, o que fez a linha de investigação ser conduzida no sentido de que o alvo do atentado fosse ele.