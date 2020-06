Bolsonaro chama Moro de “covarde” e diz que ele dificultou posse de armas

Redação AM POST*

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou hoje o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro de “covarde” e afirmou a apoiadores que ele se dedicou a criar dificuldades para flexibilização de leis sobre porte e posse de armas. Declaração foi dada nesta segunda-feira (1º) durante um rápido encontro com apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília.

“Para vocês entenderem quem estava do meu lado, essa IN (Instrução Normativa) 131 é da PF, mas por determinação do Moro. Ignorou decretos meus para dificultar a posse de arma de fogo para as pessoas de bem”, disse o presidente.

“Assim como essa IN, tem uma portaria também que o ministro novo revogou que, apesar de ter força de lei, ela orientava a prisão de civis”, disse Bolsonaro.

“Por isso que naquela reunião secreta o Moro ficou calado de forma covarde. E ele queria ainda uma portaria depois que multasse quem estivesse na rua… Perfeitamente alinhado com outra ideologia que não a nossa. Graças a Deus ficamos livres dele”, completou o mandatário.

Após repercussão das declarações do presidente, Sergio Moro divulgou nota dizendo que Bolsonaro ‘desejava uma rebelião armada contra medidas sanitárias’.

“Sobre políticas de flexibilização de posse e porte de armas, são medidas que podem ser legitimamente discutidas, mas não se pode pretender, como desejava o presidente, que sejam utilizadas para promover espécie de rebelião armada contra medidas sanitárias impostas por governadores e prefeitos, nem sendo igualmente recomendável que mecanismos de controle e rastreamento do uso dessas armas e munições sejam simplesmente revogados, já que há risco de desvio do armamento destinado à proteção do cidadão comum para beneficiar criminosos”, escreveu Moro.