Bolsonaro comparece a velório de paraquedista morto durante treinamento

O presidente Jair Bolsonaro viajou de Brasília para o Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (21), para participar do funeral do paraquedista Pedro Lucas Ferreira Chaves, que aconteceu no ginásio da 26° Batalhão de Infantaria Paraquedista (26º BI Pqdt), na Vila Militar. Pedro Lucas morreu por causa de uma queda depois que seu paraquedas não abriu corretamente.

O acidente aconteceu no Campo dos Afonsos, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O sepultamento ocorrerá às 16h no cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá.

A viagem não constava na agenda oficial do presidente. Em Brasília, populares se aglomeraram em manifestações pró e contra o governo.