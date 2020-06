Bolsonaro confirma demissão do coronel Alfredo Menezes do comando da Suframa

Redação AM POST*

A demissão do coronel Alfredo Menezes Júnior do comando da Superintendência da Zona Franca de Manaus foi confirmada na manhã desta quarta-feira (3), na área externa do Palácio do Alvorada.

No entanto, o mandatário negou especulação da imprensa de que tenha sido por pressão do grupo parlamentar conhecido como “centrão”.

“Trocou a Suframa. Saiu o coronel e entrou um cara. A imprensa disse que foi o ‘centrão’. Imprensa, o general [Algacir Polsin] que tá na Suframa não é do ‘centrão’”, declarou o presidente .

Menezes deve ser realocado para a Secretaria Nacional da Amazônia, ligada ao Ministério do Meio Ambiente.