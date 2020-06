Redação AM POST*

O superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes, será demitido do cargo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, conforme informações divulgadas pelo site O Antagonista.

A demissão de Menezes seria uma exigência de parlamentares do Centrão. Segundo a publicação, ele será substituído pelo general Algacir Polsin, atual chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia.