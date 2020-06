Bolsonaro se irrita ao ser cobrado sobre mortes por ativista do MBL no Alvorada: “Sai daqui”

Reuters

O presidente Jair Bolsonaro se irritou na manhã desta quarta-feira ao ser cobrado por uma mulher que estava entre os apoiadores no Palácio da Alvorada pelos mortes causadas pela pandemia de Covid-19 no Brasil e jogou sobre os governadores dos Estados a culpa pelos óbitos provocados pela doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

“Nós temos hoje 38 mil famílias com mortos por causa da Covid. E realmente, assim, não são 38 mil de estatística. São 38 mil famílias que estão morrendo neste momento, 30 mil pessoas que estão chorando. Como chefe da nação, eu fiz campanha para o senhor, acho até que o senhor me conhece. Eu sinto que o senhor traiu nossa população”, disse a mulher, logo na chegada de Bolsonaro ao local onde estavam seus apoiadores.

A mulher é a atriz e ativista do Movimento Brasil Livre (MBL) Cris Bernart, que disse ter ido ao Palácio da Alvorada como cidadã e por se sentir traída pelo chefe do Executivo. Ao questioná-lo sobre a situação da pandemia no país, ouviu dele que “só falava abobrinha” e um “sai daqui”.

O presidente então a deixou falando e saiu de perto. Quando a mulher insistiu, encobrindo a fala de um homem que se disse representante dos caminhoneiros, Bolsonaro se irritou e mandou que ela saísse do local.

“Se quiser falar, sai daqui, que você já foi ouvida. Sai daqui”, disse o presidente que, diante da insistência da mulher, disparou: “Vai cobrar de seu governador”.

Depois, enquanto falava com outras pessoas que estavam no local, Bolsonaro acusou a mulher de fazer “demagogia” ao mesmo tempo que reiterou que não é responsável pelas vítimas da Covid-19.

“Você pode ver, tem aquela figura falando abobrinha aqui. Quem decidiu que lockdown, fechar comércio, competia exclusivamente aos governadores foi o STF. Em vez de falar uma coisa séria, vem fazer uma demagogia aqui”, disse, ao afirmar que lamenta as mortes.

“Agora, querer culpar a mim, quando quem fechou… Tem muita gente morrendo de fome, depressão, suicídio, de uma política que foi feita pensando apenas em um lado, não pensando no todo.”

Desde o início da epidemia, Bolsonaro tem responsabilizado os governadores pelos problemas econômicos e, recentemente, tem também atribuído às mortes causadas pela Covid-19 aos gestores estaduais e municipais.

Na segunda-feira, também ao conversar com apoiadores no Alvorada, Bolsonaro disse que “essa questão de desemprego e mortes, o Supremo Tribunal Federal deu todo poder a eles (governadores)”.

O Brasil chegou na terça-feira a 38.406 mortes causadas pelo coronavírus, e 739.503 casos confirmados de Covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde.