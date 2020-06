Brasil passa de 1,4 milhão de casos de Covid-19 e se aproxima de 60 mil mortos

Reuters

O Brasil chegou nesta terça-feira a 1.402.041 casos confirmados de Covid-19, com mais 33.846 infecções registradas nas últimas 24 horas, e totaliza 59.594 mortes em decorrência da doença provocada pelo novo coronavírus, depois de confirmar mais 1.280 óbitos, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

O número de novos casos no dia representa uma queda em relação à terça-feira da semana passada, quando foram notificados 39.436 novas infecções, e também houve redução em relação às novas mortes na comparação com o mesmo dia da semana passada, quando foram informadas mais 1.374 mortes.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior contagem de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, São Paulo é o Estado mais atingido pelo vírus no Brasil, com 281.380 casos e 14.763 mortes. O Rio de Janeiro vem na sequência, com 112.611 infecções e 10.080 óbitos.

Ceará (108.699 casos e 6.146 mortes) e Pará (103.206 infecções, 4.920 óbitos) completam o grupo de Estados brasileiros que ultrapassaram a marca de 100 mil infecções.

De acordo com o ministério, o Brasil possui 790.040 pacientes considerados recuperados da Covid-19 e outros 552.407 em acompanhamento.

A taxa de letalidade da doença no país é de 4,3%.

Os dados foram atualizados às 18h30 desta terça-feira.