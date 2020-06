Brasil registra mais 1.274 mortes por Covid-19 e se aproxima de 40 mil óbitos

Reuters

O Brasil registrou nesta quarta-feira mais 1.274 mortes em decorrência da Covid-19 e agora totaliza 39.680 óbitos ligados à doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde.

De acordo com dados divulgados pela pasta, o país também registrou mais 32.913 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 772.416 infecções confirmadas no total.

O Ministério da Saúde voltou a divulgar os números consolidados de casos e mortes da pandemia no país na véspera, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), depois de ter reduzido a divulgação das informações no fim da semana passada.

Assim como na terça-feira, os números foram consolidados às 18h30 e revelados por volta das 19h.

O Brasil é o segundo país com maior número de casos de coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que nesta quarta-feira superaram a marca de 2 milhões de infecções, segundo contagem da Reuters.

É também o terceiro entre os países com mais mortes, abaixo dos EUA e do Reino Unido.

A pandemia, no entanto, tem aceleração maior no Brasil do que nos EUA, onde o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) reportou nesta quarta-feira 17.376 novos casos e mais 950 novos óbitos.

De acordo com os números do Ministério da Saúde separados por Estados, São Paulo continua sendo o mais afetado pela doença no Brasil, com 156.316 casos e 9.862 mortes. Com um acréscimo de 340 óbitos, o Estado bateu um recorde diário de mortes pelo segundo dia consecutivo.

O governo paulista prorrogou a quarentena no Estado até 28 de junho, mas manteve as medidas de flexibilização do isolamento e liberou o funcionamento de shoppings centers e comércios de rua na região metropolitana da capital a partir de segunda-feira.

Nesta quarta, a prefeitura da capital reabriu o comércios de rua, com registros de movimento intenso no centro da cidade, e assinou termo para reabertura de shoppings a partir de quinta-feira.

O Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar entre os Estados mais afetados pela Covid-19, com 74.373 infecções e 7.138 mortes. A prefeitura da capital fluminense também anunciou autorização para reabertura de shoppings a partir da quinta.

Na sequência da contagem da pasta aparecem o Ceará, que conta com 71.402 casos e 4.480 óbitos, e o Pará (62.095 infecções, 3.927 mortes).

O Brasil possui 325.395 pacientes que se recuperaram da Covid-19, enquanto 407.341 estão em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.