Brasileiro confia mais em Bolsonaro do que em Bonner, diz pesquisa

Redação AM POST

O brasileiro confia mais no presidente da República Jair Bolsonaro do que no apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, conforme levantamento do Paraná Pesquisa para o site Diário do Poder que ouviu 2.390 pessoas em todo o País.

De acordo com a pesquisa 37,9% dos entrevistados acham que Bolsonaro merece mais credibilidade contra 32,6% que confiam em Bonner. Nenhum dos dois foi a escolha de 25,1% e outros 4,4% não sabem ou não quiseram opinar.

Dividindo por gênero o levantamento aponta que entre os homens Bolsonaro tem 42,9% de confiança contra 31,2% do apresentador do Jornal Nacional e entre as mulheres a vantagem de Bonner soma 0,3%: o empate técnico é de 33,8% a 33,5% do presidente da República.

O jornalista da Globo só vence a disputa entre os entrevistados do Nordeste: 39,6% de confiança, contra 30,1% de Bolsonaro.

Em todos os outros recortes da pesquisa, o presidente Bolsonaro tem índice de confiança maior que o do jornalista que é símbolo da emissora.