Briga entre Sinésio e Zé Ricardo será decidida por comissão do PT Nacional

Redação AM POST*

A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, informou nesta segunda-feira (1º) uma comissão será definida para analisar os recursos de um grupo de aliados do deputado federal José Ricardo que foi derrotado pelo deputado estadual Sinésio Campos nas prévias do partido para definir o pré-candidato a prefeitura de Manaus da legenda.

O grupo composto por cerca de 20 membros petistas alega, entre outras coisas, que a eleição interna deveria ser em voto secreto, conforme determinação da Direção Nacional em Resolução, o que não ocorreu; falta de debate e tempo necessário para que ocorresse o segundo turno, regra também não cumprida.

O julgamento da ação deve acontecer até o dia 8 de junho, no entanto, há a possibilidade que a reunião seja antecipada para a próxima sexta-feira (5)