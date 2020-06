Cabrini relembra reportagem sobre colapso na saúde do AM: “Hoje seus desdobramentos”

Redação AM POST

O jornalista investigativo, Roberto Cabrini, relembrou nesta terça-feira (30) nas redes sociais, matéria exibida no dia 27 de abril em seu programa Conexão Repórter sobre o colapso na Saúde durante a pandemia do novo coronavírus no Amazonas. Mandados de busca e apreensão foram expedidos hoje contra o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e outros envolvidos em um suposto esquema de fraude que desvio na compra de respiradores para ajudar no enfrentamento à doença no Estado.

“Veja a investigação do Conexão Repórter em Manaus. Hj seus desdobramentos”, escreveu Roberto Cabrini que em seguida, retuitou uma série de postagens sobre a operação no Amazonas.

O governador do Amazonas é o terceiro chefe de Executivo estadual alvo de operações da PF relacionadas a suspeita de fraudes na compra de insumos no combate ao novo coronavírus. Antes dele, haviam sido alvos os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), e do Pará, Helder Barbalho (MDB).

