Redação AM POST

O senador Joge Kajuru (Cidadania-GO), compartilhou em suas redes sociais um pronunciamento que fez no Plenário do Senado Federal, onde ataca os mega privilégios dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), de quem ele é ferrenho crítico.

De acordo com Kajuru, cada ministro do STF tem 222 funcionários e mais de 100 auxílios que vão desde plano odontológico milionário a aulas de yoga, massagem e oficinas de respiração.

Veja vídeo: