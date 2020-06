Caetano Veloso processa emissora após ser chamado de pedófilo

O cantor Caetano Veloso, junto com a produtora Paula Lavigne, estão processando o apresentador Ricardo Carlini e a TV Alterosa após serem comparados com pedófilos.

Durante a exibição do programa “TV Verdade” em outubro do ano passado, o apresentador Carlini comparou Caetano e Paula: “Com o crime cometido por alguém que drogou uma menor de idade e com ela manteve relação sexual, afirmando que o autor aprova a pedofilia”.

Uma outra ré da ação confirmou a afirmação feita por Ricardo e afirmou que, para Caetano Veloso, a pedofilia é algo normal. Um terceiro réu ofendeu o músico, xingando-o de “vagabundo” e ainda chamou a produtora de “maconheira” e “peste”.

Na ação judicial, Paula e o compositor dizem que o programa os “achincalhou, ofendeu e difamou”.