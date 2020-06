Caminhão baú com madeira serrada sem licença é apreendido na BR-174

Redação AM POST

O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreendeu na madrugada deste domingo (28/06), por volta de 00h30, um caminhão baú no Km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), que transportava aproximadamente 10m³ de madeira serrada, sem o Documento de Origem Florestal (DOF).

Mediante os fatos, o infrator, juntamente com o caminhão, foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais cabíveis. O CPAmb e o BPAmb orientam a população que realizar o transporte de produto florestal (carvão ou madeira) sem o Documento de Origem Florestal (DOF) ou em desacordo com o documento obtido configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas em lei.

Mais informações e denúncias: (92) 98842-1553 ou 190.