Cantora Fabiana Anastácio morre após luta contra Covid-19

A cantora Fabiana Anastácio morreu na madrugada desta quinta-feira (4) após ficar internada em razão de infecção pela Covid-19. A artista estava internada há cerca de uma semana em um hospital de São Paulo e havia sido encaminhada para a UTI após apresentar complicações da doença.

Pelas redes sociais, amigos de Fabiana lamentaram a morte precoce. A cantora Shirley Carvalhaes enviou os sentimentos para a família da artista através das redes sociais.

– Hoje tivemos uma grande perda em nosso cenário musical, uma grande amiga foi morar com Jesus e fazer parte das Mansões Celestiais, nós do ministério Shirley Carvalhaes prestamos nossos sentimentos a toda a Família pela grande perda, não é fácil perder alguém assim, estaremos orando e intercedendo para que o Senhor Jesus conforte o corações de todos – escreveu a assessoria de Shirley.

Na última nota sobre o estado de saúde da cantora, divulgada pela equipe de Fabiana ainda na quarta-feira (3), o quadro de saúde da artista era estável, mas ela apresentava dificuldade para respirar.

– Ela continua na UTI do hospital aqui em São Paulo. Seu quadro geral ainda é estável mas com um pouco de dificuldade pra respirar. Lembrando que essa dificuldade tem a ver com seu peso, ou seja, a recuperação toda tem a tendência de ser mais lenta por causa disso. Continuamos em oração e contando com essa corrente de oração que se espalhou pelo Brasil e outros países – relatou o comunicado.

Intérprete de hits pentecostais como Sou Eu e Adorarei, a cantora Fabiana Anastácio foi diagnosticada com coronavírus junto com o marido, o pastor Rubens Nascimento, que também apresentou sintomas, mas foi liberado do hospital para repousar em casa.