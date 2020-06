Carlos Portta é denunciado por campanha eleitoral antecipada

O Comité do Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa Dois Eleitoral ingressou, na sexta-feira, 12, junto à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional as Promotorias Eleitorais do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), com representação contra o vereador da Câmara Municipal de Manaus, Carlos Portta (PSB), por campanha antecipada e abuso do poder econômico

O comité recebeu denúncia de um eleitor. do bairro da Cidade Nova. Zona Norte da capital do Amazonas, contra o parlamentar com imagens da ação de distribuição gratuita de máscaras no bairro Manoa, na avenida Francisco Queiroz, principal via de comércio e circulação de pedestres e veículos, com publicidade massiva no seu blog e inequívoca promoção pessoal. A ação do vereador é vedada pelo artigo 39 86º da Lei 9504/97.

Carlos Portta afirma que não cometeu qualquer infração, uma vez que a legislação que proíbe a distribuição de máscaras e álcool em gel e recente.

“A portaria que proíbe pre-candidatos a distribuir mascaras e álcool gel tem duas semanas. Essa

gravação aconteceu há mais de duas semanas (antes da portaria). (…) Agora que existe uma

portaria proibindo, faremos as gravações apenas conscientizando as pessoas”, defende Portta.

A denúncia

Com base na denuncia e nas provas colhidas, inclusive anexadas à representação eleitoral e numa decisão do Tribunal Regional do Rio Grande do Norte TRE/RN, que puniu uma vereadora por distribuir kits aos eleitores com sabão, álcool gel e panfleto com orientações para prevenção do Covid-19, o comité solicitou ao coordenador das promotorias eleitorais do MPE-AM, a apuração de possíveis ilícitos e o cumprimento da legislação eleitoral brasileira em vigor.

com aplicações das sanções cabíveis no artigo 73 da Lei 9.504/97 e no artigo 22 da Ler Complementar 64/1990

Resposta do vereador Carlos Portta

