Carreta tomba com cerca de 27 toneladas de cerâmica e atrapalha trânsito na Avenida Efigênio Sales

Redação AM POST

Uma carreta acabou tombando na na manhã desta quarta-feira (24) na curva da avenida Efigênio Salles e bloqueou parte da via no sentido bairro/Centro. O veículo carregava cerca de 27 toneladas de cerâmica.

O motorista, identificado como Henos Nascimento, estava levando a carga para um material de construção quando aconteceu o acidente. Ele acabou se ferindo na cabeça mas foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trânsito no local está lento já que parte da via foi bloqueada mas uma equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) está no local.