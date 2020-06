Casa de ForrÃ³ com 500 pessoas em aglomeraÃ§Ã£o Ã© fechada no bairro TarumÃ£

Redação AM POST

Na noite deste domingo (28/06), a Central Integrada de Fiscalização (CIF) promoveu novas vistorias a bares e casas noturnas que estão descumprindo o decreto estadual de prevenção à Covid-19. Uma casa de forró, no Tarumã, zona oeste de Manaus, foi fechada pelas equipes de fiscalização. Mais de 500 pessoas estavam no local.

Além da casa de shows no Tarumã, as equipes fecharam os bares que estavam em funcionamento na feira do Santo Antônio, onde também havia superlotação. As fiscalizações continuam em outros pontos da cidade e também a partir de denúncias ao 190.

Com equipes policiais, agentes de trânsito, bombeiros e da vigilância sanitária, a CIF vem ocorrendo em Manaus desde a quinta-feira (25/06), fiscalizando estabelecimentos que ainda não podem estar abertos em função das medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública, a CIF é composta por agentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), além de outros órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus.