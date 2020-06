Chefe de enfrentamento a covid-19 em Parintins relata possível reinfecção da doença

Redação AM POST

O médico anestesista, Daniel Tanaka, que é chefe de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), pode ter sido reinfectado pela doença. Ele está internado desde a última quinta-feira (28), no Hospital do Coração em São Paulo.

De acordo com o jornal O Globo, Tanaka está apresentando os sintomas mais graves da Covid-19, como por exemplo, febre alta, dores intensas na região do tórax e perda da capacidade respiratória.

Ele já havia se recuperado da doença, no entanto, uma tomografia mostrou comprometimento de 35% da capacidade pulmonar por causa da infecção. O médico testou positivo para a doença no dia 26 de abril.

Para conter os efeitos da doença Daniel Tanaka está tomando hidroxicloroquina, azitromicina e corticóides. “Estou tranquilo que vou sair dessa. Agora é acompanhar as próximas tomografias para saber se a lesão pulmonar causada pelo vírus diminui. Espero que meu próximo post seja sobre minha alta”, disse ele.