Chuva forte afeta vários bairros e causa desabamentos em Manaus

Redação AM POST

Cerca de 12 ocorrências foram contabilizadas pela Defesa Civil devido a forte chuva na manhã desta segunda-feira (1) em Manaus. Entre os acionamentos da população estão desabamentos, alagação, e tombamento de árvore.

No bairro Cidade Nova, a força da água fez um barranco deslizar e ruas também foram alagadas no local. Nos bairros Jorge Teixeira e Nossa Senhora de Fátima II, havia riscos de desabamento de casas e barrancos e no Cidade Nova II, uma árvore tombou.

A Defesa Civil está com equipes nas ruas para ajudar a população.