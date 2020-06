Cientistas chineses identificam novo vírus em porcos

Cientistas chineses identificaram um novo vírus da gripe em porcos, o vírus tem potencial para se espalhar com facilidade pelo mundo todo através dos organismos de suínos.

O vírus suíno tem algumas características preocupantes, ele pode ser facilmente transmitido a seres humanos e as vacinas contra a gripe não oferecem a proteção adequada contra o vírus.

Algumas moléculas do vírus vêm de misturas genéticas com duas outras cepas, uma similar à gripe de aves e outra que circulava na América do Norte. Trata-se de uma junção de três formas anteriores do vírus da influenza, em uma nova combinação que até o momento não tinha sido vista em nenhum lugar do mundo.

Especialistas da área, defendem que seja feito o acompanhamento do vírus e o controle nos suínos para evitar que esse novo vírus consiga se espalhar entre os seres humanos.