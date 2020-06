Conselheiro do TCE chama diretores da Cigás de bandidos durante audiência pública virtual

Redação AM POST

O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Ari Moutinho Júnior, rasgou o verbo nesta segunda-feira (15) durante audiência pública virtual da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) sobre a prestação de serviço do gás natural no Amazonas e chamou os diretores da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) de bandidos. Além disso ele também criticou o governador Wilson Lima (PSC).

Após fala do diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar, o conselheiro disparou insultos aos comandantes da empresa com a voz alterada. A audiência foi conduzida pelo presidente da Aleam, Josué Neto (PRTB).

“Eu quero pedir desculpa das pessoas que querem investir no Estado do Amazonas e tem que conviver com esse tipo de ‘molecagem’. Essa molecagem – ouça calado, doutor Renê! Ouça calado. Essa molecagem não cabe mais no Amazonas. Esse governo de plantão que está nas páginas nacionais como uma quadrilha não pode continuar fazendo graça no segmento de gás”, disse o conselheiro que interrompia fala diretores da Cigás aos berros.

Ari Moutinho sugeriu que a Aleam instaure uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Cigás.

“Essa quadrilha que vendeu o Banco do Estado do Amazonas lá atrás, que vendeu a Cosama (Companhia de Saneamento do Amazonas) tem as mesmas digitais desses bandidos na Cigás. Basta! O Estado do Amazonas não aguenta mais. E não venha chorar depois, senhor Renê Levy, dizendo que o senhor não sabia como o senhor fez na região metropolitana”, disse Ari Moutinho Júnior.

“Eu nunca ao longo da minha vida participei de nenhuma quadrilha, não pretendo participar, estou à disposição da justiça a qualquer momento e de qualquer órgão de controle”, retrucou Renê Levy antes de ser retirar da audiência depois da fala do conselheiro.