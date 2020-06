Corpo é encontrado boiando com mais de 40 facadas em igarapé no bairro Compensa

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Leandro da Silva Coelho, de 24 anos, foi encontrado morto, boiando com mais de 40 facadas na manhã desse domingo (14), boiando no Igarapé do Franco, próximo ao Centro de Convivência da Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O corpo estava com marcas de agressão e com a boca e o pescoço amarrados. Populares que passavam pelo local viram o corpo, acionaram as autoridades e o cadáver foi reconhecido pela família.

O delegado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Guilherme Antoniazzi, afirmou que ele poderia ter sido sufocado.

“Ele tem aproximadamente mais de 40 facadas nessa vítima, mais uma corda enrolada no pescoço, possivelmente ele foi deve ter sido sufocado com isso. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (12), a família já estava atrás dele em hospitais e outras dependências públicas”, disse.

Informações preliminares apontam que já foi preso por tráfico de drogas há 3 anos atrás e ele estava sendo ameaçado.

O corpo foi removido por uma equipe do Instituto médico Legal (IML) e a DEHS investiga o caso.