CPI da Saúde apura fraude na compra de respiradores no Amazonas

Redação AM POST

“Não houve só superfaturamento. Houve outras fraudes”. A afirmação é do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Delegado Péricles (PSL), após conceder coletiva, na tarde desta sexta-feira (12), para esclarecer a compra de respiradores pelo Governo do Estado durante a pandemia no Amazonas. De acordo com dados apresentados pelo parlamentar, em apenas duas horas e 30 minutos houve acréscimo de R$ 496 mil na aquisição de aparelhos.

“A Comissão constatou que a atual gestão adquiriu respiradores por R$ 2.976.000,00 da importadora FJAP, após essa adquirir os mesmos equipamentos da Sonoar pelo valor de R$ 2.480.00,00. É quase meio milhão a mais em um prazo curto. É muita gente lucrando em cima da necessidade da nossa população sem realmente querer o bem dela”, afirmou o deputado.

De acordo com Péricles, o processo mostra ilegalidades tendo em vista que anteriormente à data de apresentação de valores pela FJAP – dia 8 de abril -, a própria Sonoar encaminhou cotação com valores inferiores à vencedora da concorrência. “A Sonoar havia pedido, no dia 1 de abril, R$ 88 mil pelo modelo Stellar 150 e R$ 98 mil pelo Trilogy. No dia seguinte, inclusive, deu novos descontos ficando os valores da Stellar em R$ 87 mil. Essa proposta, inclusive, nem consta no processo. A FJAP apresentou proposta apenas no dia 8 de abril, já com valores de R$ 104.400,00 e R$ 117.600,00. Não há dúvidas de que houve fraude”, concluiu.

Na manhã dessa sexta-feira, foram ouvidas a sócia-administradora da Empresa Sonoar – Equipamentos Para Terapia Respiratória e a sra. Luciane Zuffo Vargas de Andrade. “Elas só confirmaram nossas suspeitas e dados apurados. Na próxima reunião, próxima terça-feira às 14h, teremos mais depoentes e daremos continuidade às investigações. Nossas descobertas devem surgir neste processo”, concluiu.