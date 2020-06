CPI da Saúde ouve ex-secretário executivo da Susam

Redação AM POST

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da saúde colhe depoimento, nesta sexta-feira (26), do ex-secretário executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), o advogado João Paulo Marques. O depoente é considerado peça importante na investigação que apura fraudes no processo de aquisição de respiradores pelo Governo do Amazonas durante período de pandemia.

“O senhor João Paulo é o primeiro dos três depoimentos agendados após o retorno aos trabalhos da Comissão. Ele assumia papel determinante à época e esperamos que traga importantes informações que nos auxiliem a desvendar principalmente os detalhes da troca de Ids durante o processo de compra. Já sabemos que houve superfaturamento e outras fraudes”, afirmou o presidente da CPI, deputado estadual Delegado Péricles (PSL).

João Paulo deixou o cargo no último dia 8, quando foi substituído pelo atual secretário executivo Marcellus Campêlo. Após o depoimento dele, comparecerão à CPI na próxima segunda-feira (29) os senhores Perseverando da Trindade Garcia Filho, ex- Secretário Executivo do Fundo Estadual de Saúde da Susam; e Rodrigo Tobias de Sousa Lima, ex-secretário de Estado da Saúde.