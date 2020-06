Delegacia de Homicídios é evacuada após suspeita de bomba

Redação AM POST*

O prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, foi evacuado na tarde desta desta terça-feira (23) após alerta de bomba no local.

Um objeto suspeito foi deixado no local por terceiros e encontrado por um servidor da delegacia.

Investigadores acionaram equipe do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) para analisar o suposto artefato. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi colocada de prontidão no local para resguardar a segurança da própria equipe.