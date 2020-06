Delegado descarta qualquer envolvimento de Bolsonaro e família no assassinato de Marielle Franco

Redação AM POST

O delegado Antônio Nunes e diretor do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Rio, afirmou quarta-feira (10), que o presidente da República, Jair Bolsonaro ou membros de sua família, não tem qualquer ligação no assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018.

“Não há participação da família Bolsonaro neste evento, muito menos do presidente da República. Não temos indício de participação da família. Isso foi apurado, pois um funcionário do condomínio fez essas declarações, mas temos certeza que não há participação alguma. O funcionário pode ter caído em alguma contradição”, descartou o delegado.

Após o um dos porteiros do condomínio Vivendas da Barra, onde o presidente morou, falar que Bolsonaro autorizou a entrada um dos réus pelos homicídio, Jair começou a ser citado como um possível investigado.

Nesta quarta-feira, o bombeiro Maxwell Simões Correa, o Suel, foi detido como suspeito de auxiliar no descarte das armas de Ronnie Lessa, outro réu pelas mortes.