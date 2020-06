Deputados discutem durante depoimento de Rodrigo Tobias na CPI da Saúde

Redação AM POST

Defensor do governo Wilson Lima na Assembleia Legislativa, o deputado Dr. Gomes (PSC) questionou, nesta segunda-feira (29), o presidente da CPI da Saúde, deputado estadual Delegado Péricles (PSL), sobre constantes intervenções do líder da oposição, deputado Wilker Barreto (Podemos), durante depoimento do ex-titular da Secretaria Estadual de Saúde (Susam), Rodrigo Tobias, na comissão.

Para Dr. Gomes, o líder da oposição não deixou espaço para Rodrigo Tobias, responder seus questionamentos. “O deputado Wilker Barreto não é dono da CPI da Saúde”, disparou ele e foi rebatido pelo presidente da CPI.

A situação foi contornada e o deputado teve seu espaço, assim como a testemunha.