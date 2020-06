Desembargador autoriza continuidade CPI da Saúde na Aleam

Redação AM POST

A forma original com que foi constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da saúde, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) foi mantida em decisão do desembargador Ari Jorge Moutinho, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), nesta terça-feira (23).

Na semana passada a juíza convocada para atuar como desembargadora, Onilza Abreu Gerth, concedeu liminar em Mandado de Segurança impetrado pelos deputados Belarmino Lins de Albuquerque, Mayara Pinheiro Reis e Álvaro Campelo da Mata e determinou a suspensão da designação de membros da CPI, constante de ato publicado no dia 25 de maio passado pelo presidente da Aleam.

Leia a decisão na íntegra:

Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde