Detran-AM reabre quatro Postos de Atendimento Descentralizados

Redação AM POST

Dando continuidade ao processo de retorno gradual das atividades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), quatro Postos de Atendimento Descentralizados (PADs) voltam a funcionar a partir desta quarta-feira (24/06). São eles: Shopping Ponta Negra, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Careiro Castanho.

O atendimento nesses PADs estava suspenso desde o dia 20 de março, quando o Governo do Estado decretou a interrupção das atividades não essenciais como medida de prevenção contra o avanço do novo coronavírus.

Esses serão os primeiros Postos Descentralizados a reabrirem na capital e no interior.

Capital – O PAD do Shopping Ponta Negra reabre nesta quarta somente para a entrega de Carteira de Habilitação (CNH). O atendimento será feito por agendamento no portal de serviços do Detran-AM (digital.detran.am.gov.br), e as entregas serão feitas entre meio-dia e 18h.

Por conta das medidas de distanciamento, a capacidade de atendimento para a entrega das CNHs também foi reduzida em 40%. “Levando-se em consideração o intervalo de cinco minutos entre cada atendimento, iremos atender 72 pessoas por hora, totalizando 432 CNHs entregues por dia. Nós estávamos com uma demanda represada de quase 6 mil documentos, e agora daremos vazão a essa demanda”, explicou Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran-AM.

Os demais PADs do Detran em Manaus só irão reabrir no dia 6 de julho, data de início do quarto ciclo da retomada das atividades no estado. Inicialmente serão reabertos nesta data os PADs dos shoppings Via Norte e Cidade Leste.

“Nessa data também iremos reiniciar os exames teóricos de legislação, que serão realizados nos Postos de Atendimento dos shoppings Ponta Negra, Via Norte e Cidade Leste”, completou Rodrigo de Sá.

Interior – Nesta quarta-feira também começam os atendimentos presenciais nos PADs do Detran-AM no interior.

Presidente Figueiredo, Novo Airão e Careiro Castanho serão os primeiros municípios a reabrirem, mas agora o atendimento nesses PADs precisa ser agendado por telefone. Para Presidente Figueiredo, o telefone é (92) 3324-1645; Novo Airão, (92) 99981-4079; e Careiro Castanho, (92) 99111-9035 e 98407-6283.

Os outros 24 Postos de Atendimento do interior só retornam quando os decretos dos respectivos municípios permitirem a retomada de atividades não essenciais.