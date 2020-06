Detran flagra motoristas embriagados e remove 23 veículos por irregularidades na zona norte de Manaus

Redação AM POST

Durante fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), na noite dessa sexta-feira (05/06), em postos de combustíveis nos bairros do Novo Israel, Cidade Nova e conjunto Manoa, na zona norte da capital, os agentes fizeram a remoção de 23 veículos ao parqueamento, por irregularidades, sendo 16 motocicletas e sete carros.

Na fiscalização também foram autuadas 11 pessoas pela Lei Seca e um motorista acabou sendo preso por desacato, em um posto de combustível, localizado na avenida Max Teixeira, zona norte de Manaus, onde os agentes do Detran foram até o local, após receberem denúncia pelo telefone do Neot (98404-4389), e flagraram nove condutores sob efeito de bebida alcoólica, causando transtornos com o barulho junto aos moradores de um condomínio.

“Obtivemos a denúncia enquanto fazíamos as fiscalizações de rotina. A informação era de que estava uma baderna numa ilha gelada de um posto de combustível, que não deixava moradores de um condomínio dormir. Fomos até o local e flagramos nove condutores alcoolizados e outro motorista acabou preso, pois alterou com os policiais e não queria entregar a chave do carro, por isso foi conduzido até a delegacia”, explicou Victor Mansur, coordenador do Neot.

O motorista flagrado no teste do bafômetro é autuado conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cuja penalidade é o pagamento de multa no valor de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses.