Direita Amazonas prepara carreata pela reabertura do comércio em Manaus

Redação AM POST

O Direita Amazonas, movimento de apoio à gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro, promove no próximo domingo (14), uma carreata com saída do auto posto BR, situado na Avenida das Torres a partir das 15h. O comboio percorrerá as principais vias de Manaus até o anfiteatro da praia da Ponta Negra para chamar a atenção e pedir apoio da população para a retomada integral da atividade econômica.

“O evento está legalizado. Enviamos oficio e fomos autorizados pela Policia Militar e Manaustrans para percorrer as principais avenidas. Será similar ao que fizemos no dia 15 de março. Não tem cunho partidário, mas queremos relembrar e reforçar para a população que o presidente Bolsonaro estava certo ao propor o isolamento vertical (somente para os grupos de risco). Não precisava fechar tudo, deveria ter havido flexibilização”, afirmou o presidente do Direita Amazonas, Aroldo Filho.

Os organizadores distribuíram panfletos no centro da cidade e na Rua do Fuxico (conhecida área comercial, localizada na Zona Leste de Manaus) para os comerciantes que atuam nestes locais. “Ouvimos muitos relatos de empresários que foram obrigados a demitir porque perderam o faturamento e, mesmo com a reabertura do segundo ciclo de negócios determinada pelo governo estadual, não têm esperança de recuperar as perdas em curto espaço de tempo. Precisamos reforçar a autoestima dos comerciantes que estão inseguros pela falta de perspectivas”, relatou Aroldo Filho.

2˚ ciclo

Nesta segunda-feira (15), inicia o segundo ciclo de reabertura dos estabelecimentos comerciais. Estão autorizados pelo governo estadual a reabrir as portas com a adoção de medidas sanitárias:

• Lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais, equipamentos fotográficos;

• Lojas de brinquedos;

• Livrarias e Papelarias;

• Lojas de departamentos e magazines;

• Restaurantes, cafés, padarias e fast-food para consumo no local;

• Comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

• Lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo;

• Comércio de animais vivos;

• Comércio de bijuterias e semi-joias;

• Comércio especializado de instrumentos musicais e acessórios;

• Comércio de equipamentos de escritório;

• Escritórios Contábeis;

• Escritórios de Imobiliárias;

• Assistência Técnica de eletrônicos, eletrodomésticos e demais itens;

• Bancas de jornais e revistas em espaços internos.