Dois detentos escapam do Compaj após aproveitarem falha de segurança

Redação AM POST

Alex Conceição de Souza, de 37 anos, e Domingos Luiz Oliveira Gonçalves, de 53 anos, detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 8 da BR-174, em Manaus, fugiram da unidade prisional na tarde desta terça-feira (9) após perceberem uma falha de segurança. Eles cumpriam pena por falsificação e tráfico e associação para o tráfico de drogas, respectivamente.

A dupla aproveitou o momento de colocar o lixo pra fora do presídio e conseguiu escapar. Buscas em torno do local estão sendo feitas pela Polícia Militar e a equipe da Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe). O caso será informado à Vara de Execuções Penais (VEP).

Um procedimento será aberto pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), para apurar como de fato aconteceu a fuga.