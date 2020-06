Dono do Porão do Alemão filma aglomeração em Manaus e reclama por seu estabelecimento estar fechado

Redação AM POST

O empresário William Lauschnr, proprietário da casa de shows Porão Alemão, reclamou em vídeo nas redes sociais na noite deste sábado (20), sobre a falta de fiscalização em bares e postos de gasolina, durante a pandemia do coronavírus.

A reclamação do empresário ocorreu após ele flagrar várias pessoas aglomeradas em um estabelecimento em Manaus sem máscaras enquanto o seu negócio tem que ficar fechado.

“O Porão não pode funcionar porque vai aglomerar gente mas veja essa merda aqui na frente”, ironizou William Lauschnr.

“Só os otários né, que são os caras que tem casas de shows, que tem empresas formadas, que geram impostos para o Estado e prefeitura é que estão lascados nessa história”, reclamou.

“Eu tô quebrado, 100 dias sem funcionar, não tem fiscalização nessa merda não, o empresário sério com 60, 50 funcionários é um merda! Eu quero ver fiscalização agora nessa merda”, cobrou o empresário no vídeo.

Bares e demais negócios não tão essenciais tiveram que fechar as portas devido o decreto municipal para evitar mais contágios.

Na reabertura gradual do comércio estipulada pelo governo do Amazonas determina que as casas de shows só deverão voltar a funcionar a partir do dia 06 de julho.

Veja o vídeo: