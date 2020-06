Dupla de organização criminosa é presa em flutuante de Manaus com arma de fogo, munições, veículo e R$ 30 mil em espécie

Redação AM POST

Nesta segunda-feira (08/06), por volta das 14h30, policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação dos delegados Rafael Allemand e Marna de Miranda, diretor e diretora-adjunta, respectivamente, do departamento, prenderam em flagrante, Diego Fabrício da Silva Gomes, 27, conhecido como ‘X-Tudo’ e Júlio Cezar Queiroz Plácido, 27, chamado de ‘Júnior’.

As prisões ocorreram em um flutuante, na Praia Dourada, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Os policiais apreenderam, ainda, uma arma de fogo, munições, balança de precisão, um veículo, além de R$ 30 mil.

Conforme Rafael Allemand, as equipes do DRCO receberam denúncias anônimas informando que a dupla, que faz parte de uma organização criminosa atuante no estado, estaria no flutuante. Com base nessas informações, os policiais seguiram para o local indicado a fim de averiguarem a veracidade das informações e conseguiram localizar os infratores.

“Ao chegarmos, identificamos Diego e Júlio Cezar de posse de uma arma de fogo tipo pistola calibre 40. Em continuidade às diligências, seguimos até a casa de Júlio, em um residencial, no bairro Cidade de Deus, zona norte. No local, apreendemos R$ 30 mil, uma balança de precisão, oito munições, além de um veículo da montadora Volkswagen, modelo Amarok”, detalhou Allemand.

A autoridade policial destacou, também, que ambos já possuem passagem pela polícia por crimes como tráfico, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Flagrante – Conduzidos ao prédio do DRCO, Diego e Júlio foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverão passar por audiência de custódia via videoconferência.