Dupla é presa por tráfico de drogas e com eles mais de mil pinos de cocaína foi apreendido no bairro Coroado

Redação AM POST

Na manhã desta sexta-feira (19/06), policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), sob comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação do delegado Paulo Mavignier, diretor do departamento, em conjunto com agentes da Receita Federal (RF), prenderam Ergleson de Araújo Vitor, de 33 anos, e Keise Jacqueline dos Santos Monteiro, que não teve a idade revelada, em cumprimento a mandado de prisão por tráfico de drogas. Durante a ação, as equipes apreenderam ainda substâncias entorpecentes, balança de precisão e material para embalo das drogas, em uma casa no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Conforme o delegado Paulo Mavignier, durante as diligências para dar cumprimento aos mandados de prisão e busca e apreensão, as equipes conseguiram localizar Ergleson, que informou aos policiais onde armazenava as substâncias entorpecentes, uma casa na Rua João Bosco, do Conjunto Ouro Verde, bairro Coroado.

“Seguimos até o local informado, onde encontramos Keise Jacqueline, que já tinha um mandado em aberto por tráfico de drogas, e Jellian de Araújo Simões, que não tinha mandado de prisão. Durante revista no imóvel, encontramos 1,5 mil pinos contendo cocaína, 23 porções pequenas de maconha, balanças de precisão, além de material utilizado para preparo das drogas. Ainda localizamos documentos pessoais em nome de Alcimar Gomes de Alencar Júnior que, supostamente, seria a pessoa responsável por guardar o material ilícito”, explicou Mavignier.

O delegado informou também que as ordens judiciais em nome dos infratores foram expedidas pelo Central de Inquéritos. Jellian foi indiciada por tráfico de drogas e liberada para responder ao processo em liberdade por não estar em situação de flagrante.

Procedimentos – Ergleson e Keise Jacqueline foram indiciados por tráfico de drogas. Ao término dos trâmites cabíveis, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverão passar por audiência de custódia via videoconferência.