Dupla é presa tentando embarcar com droga avaliada em R$ 324 mil no Aeroporto Internacional de Manaus

Redação AM POST

A Polícia Federal com o apoio da Receita Federal do Brasil prendeu dois homens, que não tiveram as suas identidades reveladas, por tráfico de drogas nessa segunda-feira (22), e apreendeu mais de 27 quilos de maconha do tipo skunk durante trabalho de inspeção no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Eles estavam tentando embarcar em um voo com o material ilícito avaliado em R$ 324 mil.

Os meliantes foram percebidos em atitude suspeita durante trabalho de inspeção das bagagens. Ao fazer a revista, policiais encontraram os ilícitos nas malas. No exame preliminar constatou-se a presença do princípio ativo tetra-hidrocanabinol, encontrado na maconha e em seus derivados.

A dupla ia desembarcar no aeroporto de Guarulhos/SP e de lá seguiria para a cidade de Florianópolis/SC. Os suspeitos foram presos em flagrante e levados à sede da Superintendência da PF no Amazonas.