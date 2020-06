Dupla envolvida com piratas de rio e facção criminosa é presa em Coari

Redação AM POST

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari detiveram, por volta das 13h30 desta terça-feira (23/06), dois homens adultos e vários materiais suspeitos que estavam poder de um grupo ligado a pirataria nos rios daquele município (a 363 quilômetros de Manaus).

Segundo os policiais do 5º BPM, a ação policial iniciou quando a equipe, em patrulhamento fluvial, abordou dois homens no lago de Coari, vindos pelo rio Solimões, após notar que um deles portava arma de fogo na cintura. A arma foi atirada na água, segundo o suspeito, quando percebeu a presença dos policiais.

Detidos, os dois homens confessaram fazer parte de um grupo ligado a piratas de rio e que haviam abastecido uma lancha da facção que estava ancorada na ilha Ariá, região ribeirinha de Coari.

Os policiais foram ao local, onde de fato encontraram a lancha com um bote de alumínio. Os dois detidos informaram em seguida que o chefe do bando morava na Comunidade Ribeirinha São José do Saúba, para onde os policiais se dirigiram pelo rio Solimões. No entanto, na entrada da comunidade, a equipe policial foi atacada por quatro seguranças do líder, revidaram e feriram um deles, que veio a óbito no local, enquanto os outros fugiram mata adentro.

Os policiais, com o auxílio de comunitários, chegaram à residência do suposto líder, que no entanto fugiu do local depois de ser avisado com antecedência. No local, a equipe encontrou farta materialidade ilicita do grupo.

Foi registrada pelos policiais a apreensão de uma lancha com bote de alumínio de 8 metros e motor 250 HP; uma lancha com bote de alumínio de 5 metros e motor 30 HP; dois aparelhos celulares; uma espingarda calibre 16; 40 munições intactas calibre 12; 28 munições intactas calibre 28; cinco munições intactas calibre 38; uma máquina roçadeira; dois motores de popa tipo rabeta; sete camisas de uso exclusivo da Polícia Civil; duas calças camufladas urbano digital da Polícia Civil e coletes balísticos com as insígnias da Polícia Civil.

Os dois detidos, juntamente com os objetos ilícitos, foram entregues no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Coari para providências.